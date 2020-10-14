На октябрьской презентации компания Apple подтвердила, что в стоимость смартфонов новой серии не входит блок питания и наушники. Однако, нововведение коснулось не только флагманов 2020 года: вскоре на официальном сайте вендора появилась информация о сокращении комплекта поставки других моделей iPhone.

Решение бренда "облегчить" комплектацию фирменных устройств коснулось iPhone SE (2020), iPhone 11 и iPhone XR, сообщает 24 канал.

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Покупателям новых партий этих аппаратов предлагается использовать уже имеющиеся аксессуары или приобрести их отдельно. Такой шаг компания объяснила тем, что к 2030 году она намерена полностью избавиться от углеродного следа в атмосфере.

Цена аксессуаров Apple

Розничная цена оригинального адаптера питания Apple с разъемом USB Type-C и выходной мощностью 20 Вт составляет 19 долларов – эту сумму пользователям придется закладывать в бюджет при покупке новинок и свежих партий прошлогодних устройств. Не исключено, что такую политику компания продолжит и в следующем году.

Что показали на презентации

На октябрьской презентации Apple наконец показала долгожданные смартфоны:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Колонка HomePod mini

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