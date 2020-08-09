Украинские архитекторы Илья Растворов и Антон Каламбет разработали концептуальный проект фирменного магазина Apple в Киеве. Так мог выглядеть Apple Store Kyiv, если бы его открыли в Украине.

Этот концепт разместили на странице в Facebook. Разрабатывая концепт команда ориентировалась на работы студии Foster + Partners, ведь именно она создает различные проекты магазинов Apple.

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"Большинство магазинов строят по принципу храма, с центральной осевой линией. Обычно в них два этажа. Также часто используют прозрачное стекло, а также текстуры дерева и камня", – рассказал Илья Растворов изданию ain.ua.

Как выглядит Apple Store Kyiv

Эта воображаемое здание в Киеве симметрично и имеет два этажа. Его несущие элементы: четыре колонны. Apple Store решили разместить на Крещатике, ведь это ключевая туристическая и торговая улица города. Архитекторы даже определили небольшой участок между домами по адресам Крещатик, 21 и 23.

Магазин получил прозрачный фасад из стекла высотой в 9 метров. Стены и колонны выполнены из бетона, оформленного деревянной опалубкой. В помещении также высажены деревья.