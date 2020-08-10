Компания Apple решила обжаловать регистрацию товарного знака стартапа Prepear в форме груши. Они разрабатывают приложение для индивидуального плана питания, хранения рецептов и т. д.

В "яблочной" компании считаю, что логотип Prepear очень похож на их, передает The Verge.

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Производитель техники уже подал соответствующую жалобу, чтобы аннулировать разрешение Prepear на использование логотипа в форме груши.

Как объясняют решение

В Apple говорят, что таким образом стартап Prepear намеренно решил запутать потребителей, а также размыть уникальность и узнаваемость логотипа Apple.

"Торговые знаки Apple настолько знамениты и узнаваемы, что сходства в логотипах перекрывают любые недостатки, внушая потребителям ошибочное представление о том, что Prepear имеет прямую или косвенную связь с Apple", – объяснили в компании.

Также в Apple добавили, что Prepear предоставляет “идентичные или очень похожие товары и услуги”, связанные с компьютерным программным обеспечением, здравоохранением и социальными сетями".

Реакция Prepear

Соучредитель Prepear Рассел Монсон уже создал петицию Save the Pear from Apple (Спасите грушу от яблока или Apple). В своем обращении он подчеркнул, что Prepear – это малый бизнес (здесь работают 5 сотрудников), поэтому им будет сложно бороться с таким гигантом как Apple.

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"Это ужасно – попасть под юридическуюу атаку со стороны одной из крупнейших компаний в мире, даже если мы явно не сделали ничего плохого. Мы понимаем, почему большинство компаний просто уступают и меняют свои логотипы", – сказал Монсон.