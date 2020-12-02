В ноябре компания Apple выпустила обновление своей мобильной оболочки iOS 14.2. И только через месяц после обновления обнаружили улучшение в ОС, о котором не было сказано в описании апдейта.

Обновление касается моделей iPhone 8 и более новых, сообщает 9to5mac. Улучшение касается поддержки видеозвонков FaceTime в качестве 1080p через Wi-Fi, а также через 5G в линейке iPhone 12.

Интересно Samsung может отказаться от флагманской линейки смартфонов: в чем дело

Подробнее

Интересно, что Apple не предоставила никакой информации об обновлениях. А на сайте компании появились обновленные характеристики iPhone Xr сразу после релиза iOS 14.2. Ранее в описании модели не упоминалась поддержка видеозвонков FaceTime HD (1080p), а после 9 ноября она появилась.



Apple тайно улучшила новые iPhone 8 / скриншот

Также на странице со сравнением характеристик разных моделей сейчас добавлена поддержка FaceTime HD (1080p) для iPhone 8 и более современных моделей.