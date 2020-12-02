Apple "секретно" улучшила iPhone 8 и более новые модели
В ноябре компания Apple выпустила обновление своей мобильной оболочки iOS 14.2. И только через месяц после обновления обнаружили улучшение в ОС, о котором не было сказано в описании апдейта.
Обновление касается моделей iPhone 8 и более новых, сообщает 9to5mac. Улучшение касается поддержки видеозвонков FaceTime в качестве 1080p через Wi-Fi, а также через 5G в линейке iPhone 12.
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Интересно, что Apple не предоставила никакой информации об обновлениях. А на сайте компании появились обновленные характеристики iPhone Xr сразу после релиза iOS 14.2. Ранее в описании модели не упоминалась поддержка видеозвонков FaceTime HD (1080p), а после 9 ноября она появилась.
Apple тайно улучшила новые iPhone 8 / скриншот
Также на странице со сравнением характеристик разных моделей сейчас добавлена поддержка FaceTime HD (1080p) для iPhone 8 и более современных моделей.
Что такое FaceTime?Это услуга видеозвонков от фирмы Apple. Благодаря ей можно совершать видеозвонки пользователям, имеющим iPhone, iPad, iPod Touch и даже Mac. Для того, чтобы воспользоваться FaceTime на iPad, iPod Touch или Mac, нужен действующий идентификатор Apple ID.
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