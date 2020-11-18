Уже очевидно, что гнущийся смартфон – новый тренд на рынке. Свои варианты уже показали Huawei, Samsung и бренд Motorola. Неудивительно, что Apple тоже пытается догнать конкурентов.

Как утверждает китайское издание Economic Daily, Apple уже поручила китайским поставщикам, в частности компании Foxconn в Тайване, тестировать гибкие iPhone.

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Также издание утверждает, что гибкий iPhone может выйти уже в 2022 году.

Детальнее

По данным ресурса, компании Foxconn и New Nikko уже прислали Apple примеры гибких iPhone. Apple тестирует экран и петли, которые должны выдерживать более 100 тысяч складываний.

Сейчас в Apple точно не знают, какой дисплей выберут для своего первого гибкого iPhone ㅡ OLED (органический светодиод) или microLED (в качестве источника света и цвета используются маленькие светодиодные субпиксели).

Как известно, Apple зарегистрировала несколько вариантов патента смартфона с гибким экраном. Однако какой именно концепт уже начали разрабатывать – пока неизвестно.