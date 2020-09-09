Судебные споры Apple и Epic Games продолжаются. На очередном слушании во вторник Apple выступила со встречным иском к Epic Games и требует компенсации.

Согласно заявлению, компания Apple требует возмещения убытков за нарушение контракта с App Store. Сумма компенсации пока не называется.

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Очевидное пренебрежение Epic своими договорными обязательствами и другие неправомерные действия нанесли Apple значительный ущерб. Epic угрожает самому существованию экосистемы iOS и ее огромной ценности для потребителей,

– отмечают представители Apple в заявлении.

В жалобе, поданной Epic Games 13 августа, утверждается, что Apple нарушает антимонопольное законодательство, используя свой полный контроль над iOS для получения комиссии с разработчиков за пользование сервисом. В ответ на обвинение Apple пытается доказать законность своих действий:

"В течение последних двух лет Epic пользовалась поддержкой и услугами Apple больше, чем любой другой разработчик приложений. Но в июне 2020 года все изменилось. Epic решила, что не хочет пользоваться преимуществами App Store ничего за это не платя, – утверждают в Apple.

Как спор с Apple повлиял на Epic Games

Тем временем Apple удалила аккаунты разработчиков Fortnite из App Store – на это дал добро суд. Однако аккаунты разработчика графического движка Unreal Engine удалять пока запрещено. Согласно заявлению Epic Games, суточная аудитория игры Fortnite сократилась на 60% после исключения из магазина приложений iOS и iPadOS.