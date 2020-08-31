Компания Apple реализовала ранее озвученную угрозу – удалила аккаунт Epic Games и все игры компании из App Store. Из магазина приложений удалены приложения: Fortnite, Infinity Blade, Tyrian и Battle Breakers. Сейчас в аккаунте разработчика нет ни одного приложения (ссылка на пустой аккаунт Epic Games).

App Store выдает ошибку при любой попытке перейти на страницу Epic Games или одно из ее приложений по прямой ссылке. Также удаленные игры недоступны в поиске в магазине приложений.

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Сейчас игры Epic Games больше нельзя загрузить на устройства с iOS, даже если они ранее были доступны пользователю в меню "Покупки". Ранее последнюю версию Fortnite можно было установить, если приложение было закреплено за учетной записью.

Epic Games открыла специальный портал FreeFortnite, где объясняет пользователям свою версию событий. Раньше там было размещено предупреждение, что пользователям iOS не будет отображаться 14 сезон Fortnite (4 сезон 2 главы), который открыт с 27 августа. Таким образом, многие игроки с устройствами на iOS потеряли доступ к кросплатформовоум мультиплееру с ПК, Android и консолями.

Epic Games объяснила, что хотя версия Fortnite для Mac распространяется не через App Store, а через собственный лаунчер, но Epic все равно нужен аккаунт разработчика, чтобы подписать игру как доверенное приложение для системы. Фактически, геймеры на iOS и macOS застряли на старой версии Fortnite и могут играть только между двумя платформами. Причем эти пользователи игры не могут осуществлять внутриигровые покупки через Apple Pay.

Реакция Apple

Очень жаль, что нам пришлось удалить аккаунт Epic Games из App Store. Мы много лет работали с командой Epic Games над их релизами. Суд рекомендовал Epic соблюдать правила App Store на время рассмотрения дела – правила, которым Epic следовала в течение последнего десятилетия, пока не создала такую ​​ситуацию. Epic отказалась. Вместо этого она постоянно отправляла на рассмотрение обновления Fortnite, нарушающие правила App Store. Это несправедливо по отношению к другим разработчикам в App Store и ставит клиентов в неудобное положение. Мы надеемся вернуться к сотрудничеству в будущем, но, к сожалению, сейчас это невозможно,

– заявила Apple.

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Ответ Epic Games

Основатель компании Epic Games Тим Суини объяснил, что Apple лукавит, говоря о том, что разработчики спамили App Store обновлениями Fortnite. Epic последнее время представила в Apple всего три сборника Fortnite: два обновления с исправлениями ошибок и обновление с новым сезоном.

Примечательно, что накануне удаления учетной записи Epic Games с App Store компания Apple начала продвигать другую игру в стиле королевской битвы – PUBG Mobile, которая использует двигатель Unreal Engine от Epic Games. Аккаунт разработчика Unreal Engine в App Store не удален, и у него есть доступ ко всем инструментам Apple.