О том, что Apple не успеет выпустить новые iPhone 12, как это было в прошлые годы, говорят не первый месяц. Но это были только слухи и хотелось верить, что новинку мы таки увидим в сентябре. Обидно, но свежая информация расстраивает.

Так, компания Broadcom, которая является поставщиком чипов для смартфонов Apple, выполнит поставку чипов на квартал позже, чем в предыдущие годы, передает nv.ua.

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Именно это может привести к задержке выпуска новых iPhone.

К чему приведет

Как говорят в Broadcom, рост поставок чипов начнется в четвертом квартале 2020 года. Так что выпустить iPhone в сентябре Apple просто не успеет. В лучшем случае, выход перенесут на октябрь.

Ранее эксперты прогнозировали, что задержка в выпуске iPhone приведет к существенным убыткам для Apple.

В то же время в Broadcom прогнозируют, что выручка за четвертый квартал превысит ожидания аналитиков, так как новые смартфоны получат поддержку сети 5G.

Ранее эксперты предполагали, что iPhone 12 станет доступен для продажи не ранее 19 октября, а версию iPhone 12 Pro пользователи смогут заказать только в ноябре.

Никакой официальной позиции от Apple до сих пор нет.