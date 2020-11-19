Компания Apple выплатит 113 миллионов долларов в рамках урегулирования обвинений 34 штатов США и округа Колумбия в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы скрыть проблемы с батареей и побудить пользователей покупать новые устройства.

Мировое соглашение заключено с 34 штатами во главе с Аризоной, Арканзасом и Индианой, которые подали в суд на технологического гиганта за сокрытие практики ограничения производительности старых моделей iPhone с устаревшими аккумуляторными батареями, пишет The Washington Post.

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Что известно

Чтобы урегулировать иск, Apple выплатит в том числе 5 миллионов долларов штату Аризона, 24,6 миллиона штату Калифорния и 7,6 миллиона штату Техас.

Также компания согласилась предоставлять правдивую информацию об управлении энергией в аккумуляторах iPhone, размещая сведения на своем сайте, в сообщениях при обновлении операционной системы телефонов и в меню настроек устройств.

В заявлении генпрокурора штата Аризона Марка Брновича говорится, что крупные технологические компании должны "прекратить манипулировать потребителями" и скрывать от них правду о своих продуктах.