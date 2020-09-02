Apple опубликовала финальные сборки iOS 13.7 и iPadOS 13.7. Если обновление операционной системы для планшетов сконцентрировано на исправлении ошибок, то платформа для iPhone получила новую технологию Exposure Notifications Express.

Новая технология Exposure Notifications Express призвана обеспечить сообщениями пользователей о потенциальных заражения COVID-19, сообщает 24 канал.

Интересно Apple случайно одобрила вредоносное ПО для macOS

Как это работает

Смартфоны с поддержкой технологии собирают обезличенные данные (ключи) от смартфонов поблизости через Bluetooth Low Energy. Если становится известно, что кто-то из пользователей системы заразился COVID-19, Все пользователи, с которыми связывали его устройство в последние 14 дней, получат оповещения о возможном заражении.

Exposure Notifications Express сообщит о возможности инфицирования COVID-19

Система должна поддерживаться местными органами здравоохранения, которые будут выгружать данные о заражении. Российские медицинские организации не участвуют в Exposure Notifications Express.

Отличие новой технологии от Exposure Notifications API, появившейся в iOS 13.5, заключается в упрощении взаимодействия для пользователей. Им больше не нужно загружать дополнительные приложения из местных органов здравоохранения, все происходит внутри платформы Apple.

Где найти обновления

Все просто. Обновление доступно в меню "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО".