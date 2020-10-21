Apple выпустила стабильные версии iOS 14.1 и iPadOS 14.1, а также четвертые бета-версии iOS 14.2 и iPadOS 14.2. Главное в обоих выпусках – исправление ошибок.

Изменения, внесенные в iOS 14.2 beta 4, неизвестны. Скорее всего, Apple продолжила улучшать функции, которые появились с первой бета-версией iOS 14.2, сообщает 24 канал. Не пропустите iPhone цвета трусов: пользователи шутят о странном цвете смартфона Список изменений в iOS 14.1: Добавлена поддержка воспроизведения и редактирования 10-битного HDR-видео в программу "фотографии" для iPhone 8 и новее;

Решена проблема, из-за которой некоторые виджеты, папки и значки отображались на главном экране в уменьшенном размере;

Решена проблема, из-за которой перетаскивание виджетов на главный экран могло удалить приложения из папок;

Решена проблема, из-за которой некоторые электронные письма в "Почте" отправлялись с неправильного адреса;

Решена проблема, которая могла помешать отображать информацию о регионе входящего звонка;

Решена проблема на некоторых устройствах, из-за которой в режиме масштабируемого отображения накладывались кнопки экстренного вызова и поля ввода пароля на экране блокировки;

Решена проблема, из-за которой некоторым пользователям иногда не удавалось скачать или добавить песни в свою медиатеку при просмотре альбома или плейлиста;

Устранена проблема, из-за которой в калькуляторе не отображались нули;

Устранена проблема, из-за которой разрешение потокового видео могло временно снижаться в начале воспроизведения;

Устранена проблема, из-за которой некоторые пользователи не могли настроить Apple Watch члена семьи;

Решена проблема, при которой материал корпуса Apple Watch неправильно отображался в приложении Apple Watch.