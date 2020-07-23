Компания Apple выпустила специальную партию iPhone с облегченным доступом к системным файлам. Эта партия предназначена для хакеров – так они смогут "проверить на прочность" устройство с минимальными усилиями.

Как передает engadget.com, эта особая серия фирменных смартфонов получила приставку SRD (Security Research Device).

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Заявки на получение такого смартфона будут рассматривать от владельцев учетных записей, зарегистрированных в программе тестирования. Также будут брать во внимание репутацию владельцев.

iPhone SRD выйдет ограниченной партией / Скриншот

Уникальность iPhone SRD

Такой iPhone будет отличаться от обычного практически неограниченным доступом к различным элементам iOS. Например, владельцы смогут непосредственно заглядывать в корень файловой системы и запускать кастомных команды.

Партия iPhone SRD поступит ограниченным тиражом. За найденные уязвимости хакерам обещают вознаграждение – до миллиона долларов.

Они также будут получать доступ к необходимой документации и специализированному форуму компании.