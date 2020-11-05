Слухи о планах Apple оборудовать фирменную электронику дисплеями, изготовленными по технологии mini-LED подтвердило в своем отчете корейское новостное агентство ET News. Журналисты не только заявили о готовности вендора выпустить первое такое устройство, но и назвали его модель, а также дату появления на рынке.

По заявлению ET News поставщиком дисплеев с матрицами Mini LED для гаджетов Apple станет компания LG Display.

Интересно Продажи iPhone резко упали, – отчет Apple

Когда появятся первые гаджеты

Ожидается, что 12,9-дюймовый iPad Pro с новым типом экрана поступит на рынок уже в первом квартале 2021 года, а позже аналогичный апгрейд получат фирменные лэптопы MacBook и моноблоки iMac.



Первые гаджеты Apple с типом матрицы Mini LED скоро появятся на рынке

Особенность новой технологии – увеличено по сравнению с существующими решениями количество светодиодов подсветки благодаря уменьшению их размера. По сравнению с OLED-панелями такие дисплеи отличаются повышенной энергоэффективностью, не уступая соперникам по характеристикам контрастности, яркости и глубины черного цвета.

На рынке уже присутствуют устройства с новым типом экрана – например, ноутбук MSI Creator и мониторы TCL, но пока эта технология не получила широкого распространения.