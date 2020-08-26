Новое поколение iPhone SE (2020) оказалось успешным решением для Apple. Смартфон получил очень большой спрос. Похоже, именно это вдохновило компанию выпустить новое поколение "смартфона для бедных".

Более того, в 2021 году Apple готовит сразу 3 новые модели iPhone SE. По крайней мере, об этом говорят утечки в сети, передает ithome.

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Уже традиционно осенью Apple представит новую линейку флагманских смартфонов. Но уже в 2021 году компания добавит еще одну презентацию – весеннюю. Тогда будут представлять более бюджетные модели.

Источники сообщают, что уже в следующем году производитель покажет сразу три новых смартфона линейки iPhone SE.

Это будет iPhone SE (2021) с диагональю 5,5 дюйма. Он будет оснащен чипом A14 Bionic. Также производитель сохранит классическую кнопку Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Еще одна модель будет иметь диагональ 6,1 дюйм, а также тот же процессор A14 Bionic и сканер отпечатков пальцев Touch ID.