Apple выпустит сразу 3 новых смартфона iPhone SE
Новое поколение iPhone SE (2020) оказалось успешным решением для Apple. Смартфон получил очень большой спрос. Похоже, именно это вдохновило компанию выпустить новое поколение "смартфона для бедных".
Более того, в 2021 году Apple готовит сразу 3 новые модели iPhone SE. По крайней мере, об этом говорят утечки в сети, передает ithome.
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Подробности
Уже традиционно осенью Apple представит новую линейку флагманских смартфонов. Но уже в 2021 году компания добавит еще одну презентацию – весеннюю. Тогда будут представлять более бюджетные модели.
Источники сообщают, что уже в следующем году производитель покажет сразу три новых смартфона линейки iPhone SE.
- Это будет iPhone SE (2021) с диагональю 5,5 дюйма. Он будет оснащен чипом A14 Bionic. Также производитель сохранит классическую кнопку Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.
- Еще одна модель будет иметь диагональ 6,1 дюйм, а также тот же процессор A14 Bionic и сканер отпечатков пальцев Touch ID.
- Еще одна модель iPhone SE (2021) получит 6,1-дюймовый экран, чип A14 Bionic, двойную камеру и сканер отпечатков пальцев Touch ID – его разместят на боковой кнопке.
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