Похоже, слухи о скором выходе Apple Watch 6 и нового поколения iPad, являются правдивыми. Это подтверждает информация, появившаяся в базе данных Евразийской экономической комиссии.

Напомним, Apple пока не объявляла даты релиза нового iPad и Apple Watch 6. Хотя традиционно новое поколение умных часов выходит именно осенью, сообщает Gizmochina.

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Всего Apple зарегистрировала в Евразийской экономической комиссии 7 новых моделей iPad:

A2270,

A2072,

A2316,

A2324,

A2325,

A2428,

A2429.

Подробные характеристики не указаны. Известно лишь, что все устройства работают на базе операционной системы iOS 14.

В базе также есть упоминание о новом поколении умных часов. Часть серийных номеров совпадает с Apple Watch 3, Series 4 и Series 5, но также есть и 8 новых:

A2291,

A2292,

A2351,

A2352,

A2375,

A2376,

A2355,

A2356.

Все эти модели работают на базе watchOS 7, что еще раз доказывает, что это новое поколение Apple Watch.

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Как известно, Apple должна еще до старта продаж сообщать в ЕЭК об оборудовании, которое использует технологии шифрования. Чаще всего они проходят эту процедуру примерно за месяц до официального анонса. Поэтому можно предположить, что новые продукты нам покажут уже в сентябре.