Apple Watch 6 и новый iPad засветились в документации
Похоже, слухи о скором выходе Apple Watch 6 и нового поколения iPad, являются правдивыми. Это подтверждает информация, появившаяся в базе данных Евразийской экономической комиссии.
Напомним, Apple пока не объявляла даты релиза нового iPad и Apple Watch 6. Хотя традиционно новое поколение умных часов выходит именно осенью, сообщает Gizmochina.
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Всего Apple зарегистрировала в Евразийской экономической комиссии 7 новых моделей iPad:
- A2270,
- A2072,
- A2316,
- A2324,
- A2325,
- A2428,
- A2429.
Подробные характеристики не указаны. Известно лишь, что все устройства работают на базе операционной системы iOS 14.
В базе также есть упоминание о новом поколении умных часов. Часть серийных номеров совпадает с Apple Watch 3, Series 4 и Series 5, но также есть и 8 новых:
- A2291,
- A2292,
- A2351,
- A2352,
- A2375,
- A2376,
- A2355,
- A2356.
Все эти модели работают на базе watchOS 7, что еще раз доказывает, что это новое поколение Apple Watch.
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Как известно, Apple должна еще до старта продаж сообщать в ЕЭК об оборудовании, которое использует технологии шифрования. Чаще всего они проходят эту процедуру примерно за месяц до официального анонса. Поэтому можно предположить, что новые продукты нам покажут уже в сентябре.