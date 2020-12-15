Компания Apple выпустила свежее обновление операционной системы для смарт-часов WatchOS 7.2. После обновления Apple Watch сможет определять кардиовыносливость.

Обновление уже стало доступно пользователям, сообщает 24 канал.

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После обновления пользователи могут просматривать данные об уровне своей кардиовиносливости в приложении "Здоровье" на смартфоне iPhone. При этом, если проблемы были зафиксированы, то пользователи будут получать предупреждение на Apple Watch.

Как отмечают разработчики, эти сообщения помогут пользователям поддерживать достаточный уровень активности, чтобы значительно улучшить здоровье и исправить проблемы с кардиовиносливостью. Ведь этот показатель можно увеличить, регулярно тренируясь.

Пользователи Apple Watch могут настроить функцию "Ровная кардиовиносливость" и сообщения о низкой кардиовиносливости в приложении "Здоровье" на iPhone.

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Кстати, Техно 24 не единожды писал, что некоторые новые функции умных часов Apple Watch, помогли пользователям в опасных для жизни ситуациях.

Например, функция определения падений спасла жизнь норвежском пенсионеру. Он упал в ванной и в результате падения повредил череп. Apple Watch, имеющий услугу, что фиксирует падение пользователя, отправил сообщение в скорую.