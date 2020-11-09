В скором времени умные часы Apple Watch могут получить новую интересную функцию – Apple Nightware – борьба с ночными кошмарами. Она также поможет бороться с посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Новую функцию уже одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), передает Phonearena.

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Концепция Apple Nightware заключается в том, что часы будут отслеживать во время сна частоту сердечных сокращений человека, а также интенсивность движений тела.

На основе этих данных будет формироваться статистика, которая отправляется на удаленный сервер. Там эти данные анализируют и сравнивают с типичными показателями. В случае, если приложение решает, что пользователю снится плохой сон, то заставляет смарт-часы вибрировать. Это должно повлиять на мозговую активность пользователя, прервав кошмар.

Однако Apple отмечает, что программа не подойдет людям, страдающим сновидениями, а пользоваться Nightware следует только по предписанию врача.

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По словам представителей FDA, приложение уже прошло 30-дневное испытание на 70 добровольцах. Работа Apple Watch по борьбе с кошмарами показала себя эффективно.