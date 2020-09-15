Apple показала новую версию умных часов Apple Watch Series 6. Часы получили ряд интересных функций, среди которых возможность измерения уровня кислорода в крови владельца.

Новые часы Apple Watch Series 6 также получат новый быстрый чип S6, который позволит работать часам с новыми датчиками продуктивнее и быстрее, сообщает 24 канал.

Интересно Презентация Apple 2020: онлайн-трансляция

Дизайн

Часы впервые получили красный цвет корпуса – это Product Red Edition. В таком же исполнении мы уже видели несколько поколений iPhone. К слову, появился еще и синий цвет.

Особенности новых Apple Watch Series 3

Функции Apple Watch Series 6

Часы за пятнадцать секунд могут определять уровень кислорода в крови. Слухи подтвердились: пульсоксиметр все же появился в часах. Кроме того, Apple заключила партнерские соглашения с престижными университетами для изучения влияния низкого уровня кислорода в крови на развитие ряда заболеваний.

Как будет работать пульсоксиметр

Уровень кислорода в крови от 95% до 100% считается здоровым, а вот уровень ниже 80% может привести к нарушению функционирования сердца и мозга. Риск остановки дыхания или сердца является общим явлением после длительного низкого насыщения крови кислородом. Если Apple Watch обнаружит низкий уровень кислорода в крови пользователя – сработает уведомление.

Часы получили продвинутый высотомер, который в реальном времени показывает подъем или спуск по лестнице. Также улучшена работа экрана Always On.

Часы получили новый силиконовый ремешок Solo Loop. Он монолитный, не имеет застежек и петель. Также есть плетеный и обычный варианты, с обоими можно плавать в воде. Покупатели могут выбрать между пятью и семью цветами браслета соответственно.

Новые ремешки для Apple Watch

Появился семейный доступ: можно подключить к iPhone часы, допустим, ребенка или пожилого родственника – даже если у него нет iPhone. Это позволит быть в курсе того, где он находится.

Apple Watch SE

По аналогии с iPhone SE, Apple Watch SE будет более доступным вариантом. Здесь используется чип S5, новинка в два раза быстрее Series 3, которые были бюджетным вариантом часов.

Модель сохраняет много фирменных функций Series 3, включая обнаружение падения, компас и постоянно включенный высотомер. Есть и отслеживание сна и другие функции, которые также включены в новые Apple Watch Series 6.

Бюджетный Apple Watch SE

Цены на новые Apple Watch

Новые Apple Watch Series 6 будут стоить 399 долларов.

Версия Apple Watch SE обйдеться в 279 долларов.

Apple Watch Series 3 потеряла в цене и стоит 199 долларов.

Предварительный заказ начинается уже сегодня в США и других странах.

Цены Apple Watch