Неделю назад Apple представила новые смарт-часы Watch Series 6, которые получили датчик определения количества кислорода в крови, трекер сна и ряд других обновлений по сравнению с предыдущей моделью. Изучить "внутренний мир" гаджета взялись эксперты ресурса iFixit – они полностью разобрали аксессуар, чтобы ознакомиться с особенностями его конструкции и оценить сложность его ремонта.

После "вскрытия" гаджета эксперты iFixit обнаружили не только новый сенсор, но и другие изменения. Например, отсутствие датчика Force Touch под экраном, который усложнял разборку устройств предыдущих поколений, и соответственно ухудшал ремонтопригодность.

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Кроме того, обе модели шестой серии получили аккумуляторы большей емкости по сравнению с прошлогодними версиями, хотя их заявленная автономность и осталась прежней – до 18 часов. По словам экспертов, увеличился в размерах и вибромотор Taptic Engine.



Новые часы от Apple получил оценку ремонтопригодности

Толщина новых Apple Watch оказалась несколько меньше, чем у представителей пятого поколения – 10,4 мм против 10,74 мм. Что касается датчика измерения уровня кислорода в крови, его iFixit не смогли разобрать.

Дисплей вверху, сенсорный массив внизу. Мы не найдем ничего, кроме обломков, если разобьем это,

– отметили эксперты.



iFixit разобрали Apple Watch Series 6

По итогам разборки, учитывая возможность замены экрана и аккумулятора, специалисты iFixit оценили ремонтопригодность Apple Watch Series 6 в шесть баллов из десяти возможных.