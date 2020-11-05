Spotify добавил для Apple Watch возможность автономной потоковой трансляции музыки прямо со смарт-часов Apple Watch без подключения к iPhone.

Интернет-сервис Spotify добавил в своем приложении для Apple Watch возможность автономной потоковой трансляции музыки прямо со смарт-часов без необходимости в подключении к iPhone, пишет TechCrunch.

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Что известно

Сервис Spotify подтвердил редакции TechCrunch, что запустил поддержку автономной потоковой передачи музыки в своем приложении для Apple Watch. Функцию заметили в ходе ее тестирования еще в сентябре этого года. Благодаря поддержке автономной потоковой передачи владельцы смарт-часов смогут слушать музыку в Spotify с помощью соединения по Wi-Fi или сотовой сети без необходимости в подключении к iPhone.

Отсутствие такой функции было проблемой для клиентов Spotify. Это также серьезная проблема для тех, кто не хочет брать с собой смартфон на тренировку или пробежку.

Однако теперь, благодаря поддержке автономной потоковой передачи пользователи Spotify смогут транслировать музыку со смарт-часов на AirPods или другие беспроводные наушники.