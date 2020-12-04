Мы уже неоднократно писали, что умные часы от Apple являются самыми популярными в своей нише рынка. Несмотря на огромное количество альтернатив, спрос на Apple Watch продолжает расти.

Так, поставки Apple Watch в третьем квартале 2020 года составили рекордные 11,8 миллионов единиц. Это почти на 75% больше по сравнению с 2019 годом (6,8 миллионов единиц) сообщает MacRumors.

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Подробнее в цифрах

Это новый квартальный рекорд для Apple Watch. Ранее поставки смарт-часов не превышали 9,2 миллионов в одном из предыдущих кварталов. За этот период производитель выпустил сразу несколько девайсов: Apple Watch Series 6 и более доступный Apple Watch SE.

Также Apple подтвердила, что категория нательных устройств принесла компании рекордный доход в размере 7,9 миллиардов долларов в прошлом квартале.

По оценкам компании IDC, Apple Watch занимали 21,6% доли рынка всех нательных устройств. Компания Xiaomi занимала 24,5% рынка, но надо учесть, что этот китайский производитель выпускает Xiaomi Mi Band – самый популярный фитнес-трекер в мире.