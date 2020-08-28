Apple заблокировала апдейт Facebook, в котором указывается, что 30% из покупок идут App Store
Facebook сообщила, что Apple отклонила обновление приложения социальной сети, которое было загружено в App Store. Владелец магазина сослался на правило, которое запрещает разработчикам показывать "нерелевантную" информацию.
В апдейт Facebook интегрировала отметку при оформлении заказа билетов на мероприятия о том, что Apple взимает с каждой транзакции внутри программы 30% – такова комиссия за использование системы встроенных покупок, сообщает 24 канал.
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В Facebook заявили, что просили Apple полностью отменить комиссию: тогда вся прибыль поступала бы организаторам мероприятий.
Facebook пытался добавить в приложение информацию о 30%-м налоге Apple
Владелец App Store отказался от этого. После блокировки апдейта Facebook пришлось убрать отметку из обновления.
К сожалению, Apple отклонила наше сообщение о прозрачности относительно 30-процентного налога, но мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать эту информацию доступной внутри нашего приложения,
– отметили в Facebook.
В приложении социальной сети для Android должна была появиться плашка, которая сообщала бы о том, что Facebook не взимает комиссию за покупки, но в итоге не произошло и этого.
Ситуация возникла на фоне противостояния Epic Games и Apple: первая встроила в свою игру Fortnite систему прямых платежей в обход платформы App Store, чтобы не платить комиссию, последняя – заблокировала тайтл в магазине приложений и пригрозила лишить студию доступа к инструментам для разработки. Сейчас между компаниями идут судебные разбирательства.