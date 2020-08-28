Facebook сообщила, что Apple отклонила обновление приложения социальной сети, которое было загружено в App Store. Владелец магазина сослался на правило, которое запрещает разработчикам показывать "нерелевантную" информацию.

В апдейт Facebook интегрировала отметку при оформлении заказа билетов на мероприятия о том, что Apple взимает с каждой транзакции внутри программы 30% – такова комиссия за использование системы встроенных покупок, сообщает 24 канал.

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В Facebook заявили, что просили Apple полностью отменить комиссию: тогда вся прибыль поступала бы организаторам мероприятий.



Facebook пытался добавить в приложение информацию о 30%-м налоге Apple

Владелец App Store отказался от этого. После блокировки апдейта Facebook пришлось убрать отметку из обновления.

К сожалению, Apple отклонила наше сообщение о прозрачности относительно 30-процентного налога, но мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать эту информацию доступной внутри нашего приложения,

– отметили в Facebook.

В приложении социальной сети для Android должна была появиться плашка, которая сообщала бы о том, что Facebook не взимает комиссию за покупки, но в итоге не произошло и этого.

Ситуация возникла на фоне противостояния Epic Games и Apple: первая встроила в свою игру Fortnite систему прямых платежей в обход платформы App Store, чтобы не платить комиссию, последняя – заблокировала тайтл в магазине приложений и пригрозила лишить студию доступа к инструментам для разработки. Сейчас между компаниями идут судебные разбирательства.