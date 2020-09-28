Выбрать универсальную "механику" на все случаи жизни непросто – покупая такой аксессуар, приходится идти на компромисс между уровнем шума и комфортной тактильной отдачей. Решить эту проблему взялись инженеры Apple – очередной разработкой компании стала клавиатура с возможностью изменения силы нажатия и уровня шума каждой клавиши, без отдельного набора переключателей.

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку Apple с описанием дизайна интеллектуальной клавиатуры с возможностью настройки таких параметров, как сила нажатия, степень тактильной отдачи и звуковой обратной связи.

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Детали заявки

В документе отмечается, что аксессуар может предоставить пользователям выбор из двух предыдущих шаблонов (например, для игр и набора текста), а также опцию тонкой ручной кастомизации. Настройка, согласно документу, будет осуществляться с помощью фирменного программного обеспечения, которое настроит необходимые параметры приводов механических переключателей.

В частности, компания в заявке демонстрирует механизм переключателей, каждый из которых можно настраивать индивидуально или в группах, чтобы обеспечить различные типы обратной связи для отдельных клавиш. Например, пользователю может понадобиться более сильная тактильная отдача для клавиш, которые обычно приводятся в действие указательным или средним пальцами, и более слабая для клавиш, которые попадают под мизинец. Это же касается и характерного звука нажатия, владелец аксессуара сможет изменить регулирование привода клавиш.



Изображение из патентной заявки Apple

Еще один патент компании предусматривает реализацию тактильной обратной связи по технологии, основанной на опоре механизма пропорционально силе нажатия на колпачок клавиши. Возможную дату анонса и цену оригинальной клавиатуры разработчики не сообщают.