Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку Apple. Она связана с AirPods следующего поколения и будущей моделью накладных наушников с поддержкой нового датчика для биозащиты.

Новые наушники получат несколько различных датчиков для распознавания пользователя. Устройства смогут определить владельца с помощью голосовых команд или жестов. Эти сенсоры могут быть использованы для биоаутентификации, пишет Gizmochina.

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Что известно

В патенте описана технология, которая сможет улавливать звуки, воспроизводимые челюстью и языком, неслышимые во время разговора. На одном из изображений заявки демонстрируется AR/VR-гарнитура, а это значит, что она может получить новые датчики.



Новый патент Apple касается биозащиты для наушников / Картинки patentlyapple

Запатентованная схема биозащиты и связанный с ней процессор может использоваться для хранения шаблонов голоса. Образцы могут храниться локально в наушниках для обучения алгоритмов системы распознавания голосовых команд.

Эта функция интересна с точки зрения безопасности, поскольку гипотетически благодаря такому методу защиты кража наушников AirPods станет бесполезной.