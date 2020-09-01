Несколько лет назад пользователи подали коллективный иск против компании Apple. Их возмутил тот факт, что реклама наушников Powerbeats 2 вводила их в заблуждение и не соответствовала действительности.

Только через три года компания Apple таки пошла на уступки пользователям, передает Macrumors.

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Иск пользователи подали в 2017 году. Изначально его подали лишь 2 пользователя, но впоследствии к ним присоединились другие возмущенные владельцы наушников Powerbeats 2.

Что возмутило

Пользователям не понравилась реклама этих наушников. Тогда им обещали стойкость к поту, влаге и хорошую долговечность. На самом же деле наушники были с дефектом, в связи с чем перестали держать заряд через некоторое время использования.

При этом компания отказалась заменить или хотя бы ремонтировали наушники, даже при наличии гарантии.

Компания до сих пор не признает свою вину. Но таки согласилась выплатить 9,75 миллионов долларов компенсации (она включает гонорары адвокатов и административных расходов).

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Окончательная сумма компенсации будет зависеть от количества истцов. По предварительным расчетам, истцы получат максимально по 189 долларов. Но перед тем они должны предоставить документальное подтверждение покупки и ремонта наушников.