Компания Apple зарегистрировала сразу несколько новых продуктов в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЕК). Это 9 новых iPhone, а также новая модель iMac.

Как передает 9to5mac, в сообщении также есть информация, что все iPhone работают под управлением iOS 13, правда, не исключено, что со временем данные обновят и добавят поддержку iOS 14.

К теме iPhone 12: полные характеристики, детали дизайна и фото

Что известно

Это девять iPhone, которые упомянуты под модельными номерами:

A2176,

A2172,

A2341,

A2342,

A2399,

A2403,

A2407,

A2408,

A2411.

Скорее всего речь идет о моделях, которые компания должна представить осенью 2020 года. Как известно, Apple готовится представить 4 модели новых смартфонов. Поэтому вероятно, это разные конфигурации именно этих новых iPhone 2020.



Новые модели Apple / 9to5mac.com

По слухам, осенью корпорация представит iPhone с диагональю 5,4 и 6,1 дюйма, которые получат двойную основную камеру. Еще две модели, которые могут получить название iPhone 12 Pro, будут оснащены тройной камерой со сканером Lidar и дисплеями диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. Все модели должны были иметь поддержку сети 5G.

Интересно Apple начала продавать восстановленный iPhone Xr: цена доступнее

Также компания зарегистрировала новую модель ПК под номером A2330. Устройство работает под управлением операционной системы macOS 10.15.

Когда увидим

Новую линейку iPhone Apple традиционно анонсирует в сентябре. Однако, из-за ситуации с коронавирусом презентацию, вероятно, перенесут на октябрь или ноябрь. Официальной информации пока нет.

Что касается нового iMac, то он дебютировать в конце июня на онлайн-конференции WWDC 2020.