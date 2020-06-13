Apple зарегистрировала 9 новых iPhone: что о них известно
Компания Apple зарегистрировала сразу несколько новых продуктов в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЕК). Это 9 новых iPhone, а также новая модель iMac.
Как передает 9to5mac, в сообщении также есть информация, что все iPhone работают под управлением iOS 13, правда, не исключено, что со временем данные обновят и добавят поддержку iOS 14.
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Что известно
Это девять iPhone, которые упомянуты под модельными номерами:
- A2176,
- A2172,
- A2341,
- A2342,
- A2399,
- A2403,
- A2407,
- A2408,
- A2411.
Скорее всего речь идет о моделях, которые компания должна представить осенью 2020 года. Как известно, Apple готовится представить 4 модели новых смартфонов. Поэтому вероятно, это разные конфигурации именно этих новых iPhone 2020.
Новые модели Apple / 9to5mac.com
По слухам, осенью корпорация представит iPhone с диагональю 5,4 и 6,1 дюйма, которые получат двойную основную камеру. Еще две модели, которые могут получить название iPhone 12 Pro, будут оснащены тройной камерой со сканером Lidar и дисплеями диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. Все модели должны были иметь поддержку сети 5G.
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Также компания зарегистрировала новую модель ПК под номером A2330. Устройство работает под управлением операционной системы macOS 10.15.
Когда увидим
Новую линейку iPhone Apple традиционно анонсирует в сентябре. Однако, из-за ситуации с коронавирусом презентацию, вероятно, перенесут на октябрь или ноябрь. Официальной информации пока нет.
Что касается нового iMac, то он дебютировать в конце июня на онлайн-конференции WWDC 2020.