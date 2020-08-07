Apple выпустила обновление операционной системы iOS 13.6. Там появилась интересная функция, которая позволяет использовать iPhone как бесконтактный ключ к авто. Главное условие – наличие NFC.

Пользователи iPhone уже могут обновиться до этой версии, передает 24 канал.

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Как работает новая опция

Система работает через приложение Wallet. Дополнительно потребуется фирменный мобильный клиент производителя автомобиля. Особенностью функции стало и то, что владелец машины может передавать доступ другим членам семьи.

Также обновление iOS 13.6 содержит новую категорию симптомов в приложении Health. Кроме того, апдейт включает исправление некоторых ошибок и совершенствование отдельных функций.



CarKey позволит открывать авто с помощью NFC

Похоже, что сейчас Apple активно работает с несколькими производителями автомобилей для дальнейшей интеграции CarKey. Вероятно, что новая возможность активации транспортного средства без физического ключа появится после выхода финальной версии iOS 13.4.