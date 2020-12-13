Компания Lumi, которая является партнером Xiaomi, представила умный светильник Aqara Smart Night Light. Особенностью устройства стало отсутствие подключения к розетке, а также автономность – до 240 дней работы от батареек формата АА.

Продуманная эргономика светильника, который производитель позиционирует как ночник, позволяет крепить его на любые металлические поверхности с помощью встроенного магнита, сообщает iGeekPhone.

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Особенности Aqara Smart Night Light

По заявлению производителя, гаджет способен проработать до 8 месяцев от одного заряда. Установленные в корпусе энергоэффективные светодиоды излучают цвет "теплой" температуры в 3200 К. Номинальное потребление тока составляет всего 0,06 Вт. Питается светильник от батареек или аккумуляторов формата АА.

Светильник Aqara Smart Night Light, видео:

Размеры устройства составляют 175х35,3х34,2 миллиметра. Примечательно, что в корпус Aqara встроен датчик, который срабатывает при обнаружении человека на расстоянии до 5 – 6 метров и амплитуде 120° и 30° по горизонтали и вертикали. А в темное время суток ночник включается автоматически.

Цена

Стоимость ночника Aqara составляет 7,49 доллара (≈223 гривны).