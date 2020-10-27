Слухи: Apple работает над AR-очками с панелями Sony microLED
Глава исследовательской компании DisplaySearch Росс Янг рассказал в своем твиттере, что слышал от нескольких источников о разработке Apple очков дополненной реальности. Такие слухи ходят по интернету уже давно, однако Янг рассказал об интересных деталях, которые проливают свет на то, какими могут быть AR-очки от Apple.
Что нового известно ро AR-очки Apple
Устройство якобы использует microLED-панели производства Sony диагональю 0,5 дюйма и разрешением 1280х960 точек, рассказывает Янг.
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- Стоит отметить, что технология microLED сохраняет преимущества OLED, но не склонна к выгоранию и выдает большую яркость.
Что еще известно об очках дополненной реальности от Apple
- Предполагается, что устройство от Apple позволит в режиме дополненной реальности взаимодействовать с навигацией, играми и пользовательским интерфейсом.
- Ранее сообщалось, что Apple Glass могут быть оснащены датчиком LiDAR, установленным в линейке последних гаджетов компании.
- Также неоднократно появлялась информация о том, что презентация гаджета запланирована на первую половину 2022 года
- Что касается цены то гаджету пророчат лишь цену разработки в 500 долларов.
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