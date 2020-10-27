Глава исследовательской компании DisplaySearch Росс Янг рассказал в своем твиттере, что слышал от нескольких источников о разработке Apple очков дополненной реальности. Такие слухи ходят по интернету уже давно, однако Янг рассказал об интересных деталях, которые проливают свет на то, какими могут быть AR-очки от Apple.

Что нового известно ро AR-очки Apple Устройство якобы использует microLED-панели производства Sony диагональю 0,5 дюйма и разрешением 1280х960 точек, рассказывает Янг. Не пропустите Первые владельцы iPhone 12 жалуются на порезы от смартфона We have heard from multiple sources that Apple is pursuing AR/VR glasses using Sony microOLEDs. 0.5", 1280x960 resolution, 1H'22 intro. Thoughts? — Ross Young (@DSCCRoss) October 22, 2020 Стоит отметить, что технология microLED сохраняет преимущества OLED, но не склонна к выгоранию и выдает большую яркость. Что еще известно об очках дополненной реальности от Apple Предполагается, что устройство от Apple позволит в режиме дополненной реальности взаимодействовать с навигацией, играми и пользовательским интерфейсом.

Ранее сообщалось, что Apple Glass могут быть оснащены датчиком LiDAR, установленным в линейке последних гаджетов компании.

Также неоднократно появлялась информация о том, что презентация гаджета запланирована на первую половину 2022 года

Что касается цены то гаджету пророчат лишь цену разработки в 500 долларов.