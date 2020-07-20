Арабская "Надежда" успешно стартовала на Марс: детали о миссии и зрелищные видео
Объединенные Арабские Эмираты впервые в арабском мире 20 июля успешно запустили зонд Hope ("Надежда") на Марс. Исследовательский аппарат должен пролететь почти 500 миллионов километров и прибыть на "красную планету" в первом квартале 2021 года.
ОАЭ успешно запустили на Марс исследовательский зонд
Как и было запланировано, ракета Mitsubishi вывела арабский зонд на орбиту, стартовав с японского космического центра Танэгасима, пишет 24 канал.
Предыстория Первая арабская миссия на Марс полетит в космос 20 июля
"Надежда" (на английском Hope, на арабском "Аль-Амаль") станет первым зондом, который создаст полную картину атмосферы Марса вместе со всеми ее слоями. На орбите он пробудет марсианский год – примерно два земных.
Зонд разработали в Космическом центре Мухаммеда бен Рашида в Дубае совместно с лабораторией атмосферной и космической физики университета Колорадо в США.
Работать Hope будет круглосуточно. Оснащен он тремя устройствами для сбора информации в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах – так Марс еще не исследовал никто. Это следующие устройства:
- Камера большого разрешения Emirates eXploration Imager (EXI) для анализа марсианской пыли и озона;
- Измеритель Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS) для определения уровня кислорода и водорода;
- Спектрометр Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS) для анализа атмосферы в ультрафиолете.
А достичь четвертой планеты от Солнца зонд должен в начале 2021 к 50-летию образования ОАЭ.
Почему ОАЭ хотят в космос?Власти Объединенных Арабских Эмиратов прямо заявляют: речь идет не о космосе, а об экономике.
ОАЭ – третья самая богатая страна мира по ВВП на душу населения после Люксембурга и Катара. Так почему бы и не космос? Ведь это замечательное средство для реализации масштабных целей – "создание большого резкого изменения в системе, которая сочетает науку и технику в экономике ОАЭ" (как заявил руководитель миссии "Надежда" Омран Шараф).
Этого изменения, впрочем, по подсчетам ученых, еще ждать 10 – 15 лет.
К слову "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, – вице-премьер Уруский
Первая арабская миссия на Марс полетела: смотрите видео Al Arabiya и The Natiomal
Коротко о космических миссиях на Марс от США, Китая и России
- Кроме ОАЭ, миссии на Марс планируют вскоре запустить США (Perseverance – "Настойчивость") и Китай (Tianwen-1 – "Вопросы к небу"). Американцы будут акцентировать внимание на исследовании поверхности планеты, а китайцы – на недрах. Климатические исследования отныне – за арабами.
- Россияне пока в "марсианской" гонке космических технологий участия фактически не берут. В мае 2020 глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия "не может себе позволить всевозможные прихоти". Но касаемо Луны в РФ рассуждают и планируют на 2021 воплощение программы "Луна-25".