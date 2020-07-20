Объединенные Арабские Эмираты впервые в арабском мире 20 июля успешно запустили зонд Hope ("Надежда") на Марс. Исследовательский аппарат должен пролететь почти 500 миллионов километров и прибыть на "красную планету" в первом квартале 2021 года.

ОАЭ успешно запустили на Марс исследовательский зонд

Как и было запланировано, ракета Mitsubishi вывела арабский зонд на орбиту , стартовав с японского космического центра Танэгасима, пишет 24 канал.

Предыстория Первая арабская миссия на Марс полетит в космос 20 июля

"Надежда" (на английском Hope, на арабском "Аль-Амаль") станет первым зондом, который создаст полную картину атмосферы Марса вместе со всеми ее слоями. На орбите он пробудет марсианский год – примерно два земных.

Зонд разработали в Космическом центре Мухаммеда бен Рашида в Дубае совместно с лабораторией атмосферной и космической физики университета Колорадо в США.

Работать Hope будет круглосуточно. Оснащен он тремя устройствами для сбора информации в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах – так Марс еще не исследовал никто. Это следующие устройства:

Камера большого разрешения Emirates eXploration Imager (EXI) для анализа марсианской пыли и озона;

Измеритель Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS) для определения уровня кислорода и водорода;

Спектрометр Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS) для анализа атмосферы в ультрафиолете.

А достичь четвертой планеты от Солнца зонд должен в начале 2021 к 50-летию образования ОАЭ.

Что интересно, объявили о начале миссии "Надежда" ровно 6 лет назад – в июле 2014. В то время ОАЭ имели только два спутника, созданных в Южной Корее, а не имели даже намеков на стратегию развития космических исследований. Ситуацию изменили твердые намерения и 200 миллионов долларов .



Теперь ОАЭ – первая арабская космическая держава. В 2019 в космосе побывал даже первый эмиратский астронавт Хаза аль-Мурси.

Почему ОАЭ хотят в космос? Власти Объединенных Арабских Эмиратов прямо заявляют: речь идет не о космосе, а об экономике.



ОАЭ – третья самая богатая страна мира по ВВП на душу населения после Люксембурга и Катара. Так почему бы и не космос? Ведь это замечательное средство для реализации масштабных целей – "создание большого резкого изменения в системе, которая сочетает науку и технику в экономике ОАЭ" (как заявил руководитель миссии "Надежда" Омран Шараф).



Этого изменения, впрочем, по подсчетам ученых, еще ждать 10 – 15 лет.

К слову "Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины, – вице-премьер Уруский

Первая арабская миссия на Марс полетела: смотрите видео Al Arabiya и The Natiomal

#UAE «s #HopeMarsMission говорит Надежда Probe успешно отделен от ракеты - носителя и первого сигнала от датчика был успешно получен. https://t.co/N4GZ7BPSDT pic.twitter.com/6MDeZSSajn - Al Arabiya English (lAlArabiya_Eng) 19 июля 2020 г.

Коротко о космических миссиях на Марс от США, Китая и России

Кроме ОАЭ, миссии на Марс планируют вскоре запустить США (Perseverance – "Настойчивость") и Китай (Tianwen-1 – "Вопросы к небу"). Американцы будут акцентировать внимание на исследовании поверхности планеты, а китайцы – на недрах. Климатические исследования отныне – за арабами.