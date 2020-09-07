Компания Bolt, которая в частности занимается и арендой электросамокатов, и городская администрация Киева наконец нашли компромисс. Во время введения услуги в столице возникла определенная правовая коллизия.

О результатах переговоров с Bolt рассказали в пресс-службе КГГА.

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В чем проблема

Ранее мэр Виталий Кличко обратился к компании Bolt с просьбой убрать пункты проката электросамокатов в Киеве. По его словам, они были установлены несанкционированно, ведь электросамокаты неурегулированы украинским законодательством.

Также Кличко отмечал, что Bolt без согласования с городом разместил пункты проката электросамокатов в столице.

Между тем в Bolt апеллировали к тому, что прокат электросамокатов не запрещен в Украине, поэтому нет оснований требовать от бизнеса получать на это разрешение.

Компромисс

После переговоров пришли к согласию, что украинское законодательство не имеет эффективного регулирования проката электросамокатов, поэтому стоит создать список правил безопасности и пользования, которыми будут руководствоваться водители электросамокатов в течение тестового периода.

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Этот тестовый период продлится с октября по ноябрь 2020 года.

Власти Киева инициируют создание рабочей группы из представителей администрации города, полиции, нардепов для законодательного урегулирования правил работы самокатов.