Армия США начала исследования в области нейробиологии с целью создания системы, которая позволит солдатам общаться с помощью телепатии.

Таким образом надеются повлиять на развитие медицинских технологий, что в итоге изменит характер войн. Об этом пишет издание c4isrnet.

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Что известно

Новое исследование, финансируемое исследовательским управлением армии США, успешно нашло мозговые сигналы, связанные с действиями. Используя алгоритм и сложную математику, команда смогла определить те сигналы, которые направляют движение, и сигналы, связанные с поведением, а потом выделить их.

Это нельзя считать чтением мыслей. Это лишь первый, но весьма существенный, шаг к пониманию сущности различных сигналов мозга. Как обїяснил менеджер программы Хамид Крим, следующим шагом станет декодирование других категорий сигналов мозга. Например, стресса и усталости, которые мозг выдает еще до того, как человек это на самом деле осознает, давая тем самым военным знать, когда следует сделать перерыв.

Потенциальным использованием технологии в будущем является тихое общение, сказал Крим. Мозг и компьютер смогут общаться в условиях боя, чтобы получать рекомендации по дальнейшим действиям и сохранению здоровья.