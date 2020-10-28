Assassin's Creed станет сериалом: Netflix купила права на экранизацию
Netflix и Ubisoft подписали договор о переносе игровой вселенной Assassin's Creed на экраны. Актерский состав пока неизвестен.
О намерениях стримингового сервиса Netflix экранизировать вселенную Assassin's Creed сообщает Deadline.
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Что известно
На своей официальной Twitter-странице Netflix опубликовала короткий тизер с логотипами самой компании и игры Assassin's Creed. А уже следующим сообщением объявили, собственно, о самой экранизации и именах исполнительных продюсеров. Ими стали Джейсон Альтман и Даниэль Крейник из Ubisoft Film & Television.
Позже стали известны детали. В частности, планируют сразу три проекта: сериал с живыми актерами, анимационную адаптацию и аниме по мотивам франшизы. Какая из частей игры послужит основой для сценария – пока не сообщают.
Мы рады сотрудничать с Ubisoft и воплотить в жизнь богатый, многослойный сюжет, за который так любят Assassin's Creed,
– сказал Питер Фридлендер, вице-президент Netflix.
С момента своего первого запуска в 2007 году франшиза Assassin's Creed продала более 155 миллионов игр по всему миру и стала одной из самых продаваемых серий в истории видеоигр. Она была адаптирована в виде фильма Assassin's Creed 2016 года, главную роль в котором сыграл Майкл Фассбендер.