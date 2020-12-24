Ассистент интегрируют в Chrome для Android: новая функция заменит старый голосовой поиск
Компания Google постепенно отказывается от старой технологии распознавания голоса и переводит свои сервисы на Google Ассистент. На этот раз поддержку функции голосового ввода с помощью Ассистента получил фирменный браузер Chrome для Android.
Новая возможность появилась в браузере еще раньше, однако ее активация не давала никакого результата. Теперь же поддержка голосового ассистента полноценно заработала, о чем сообщает Android Police.
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Что известно
Опцию, которая позволяет отказаться от использования старой технологии распознавания голоса в пользу Google Ассистента, можно активировать на специальной странице экспериментальных функций. Для этого нужно перейти по ссылке chrome://flags/#omnibox-assistant-voice-search, выбрать из выпадающего списка соответствующий пункт – Enabled – и перезапустить Chrome.
Как активировать новую функцию / скриншот 24 канала
После этого пользователи могут с помощью голоса вводить поисковые запросы, и обозреватель будет их корректно обрабатывать. Функционально голосовой поиск в браузере остается идентичным при использовании любого из доступных вариантов.
Напомним, что впервые возможность использования Google Ассистента в качестве инструмента голосового поиска была замечена в Android-версии Chrome еще в январе этого года. Согласно имеющимся данным, функция работает корректно в стабильной версии Chrome 87 для устройств на базе операционной системы Android.
Что такое Google Assistant?Это умный персональный помощник, разработанный компанией Google, который может принимать от пользователя голосовые команды и запросы, выполнять их, отвечать на вопросы и прочее. Система работает с помощью искусственного интеллекта и учится на основе предыдущих действий пользователя – чем больше вы пользуетесь помощником, тем лучше он вас понимает.
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