Компания Google постепенно отказывается от старой технологии распознавания голоса и переводит свои сервисы на Google Ассистент. На этот раз поддержку функции голосового ввода с помощью Ассистента получил фирменный браузер Chrome для Android.

Новая возможность появилась в браузере еще раньше, однако ее активация не давала никакого результата. Теперь же поддержка голосового ассистента полноценно заработала, о чем сообщает Android Police.

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Что известно

Опцию, которая позволяет отказаться от использования старой технологии распознавания голоса в пользу Google Ассистента, можно активировать на специальной странице экспериментальных функций. Для этого нужно перейти по ссылке chrome://flags/#omnibox-assistant-voice-search, выбрать из выпадающего списка соответствующий пункт – Enabled – и перезапустить Chrome.



Как активировать новую функцию / скриншот 24 канала

После этого пользователи могут с помощью голоса вводить поисковые запросы, и обозреватель будет их корректно обрабатывать. Функционально голосовой поиск в браузере остается идентичным при использовании любого из доступных вариантов.

Напомним, что впервые возможность использования Google Ассистента в качестве инструмента голосового поиска была замечена в Android-версии Chrome еще в январе этого года. Согласно имеющимся данным, функция работает корректно в стабильной версии Chrome 87 для устройств на базе операционной системы Android.