В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1. Его диаметр составляет от 80 до 190 метров (по разным данным), это как большое футбольное поле.

Как сказано на сайте NASA, астероид относится к классу Аполлона – это группа околоземных небесных тел, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны.

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Несет ли угрозу

2009 PQ1 максимально приблизится к Земле 5 августа в 19:35 по киевскому времени. Его скорость на тот момент достигнет 13,47 км/с.

Несмотря на немаленькие габариты, этот астероид не представляет опасности для нашей планеты. Ведь во время максимального сближения расстояние будет достигать 3,2 миллиона километров. Для сравнения, расстояние между Землей и Луной примерно в 8 раз меньше.

Поэтому очевидно, что волноваться точно не стоит. Для землян 2009 PQ1 интересен лишь с научной точки зрения для лучшего изучения поведения подобных астероидов.

В следующий раз астероид 2009 PQ1 пролетит мимо нашей планеты лишь в 2137 году.