Уже 8 сентября произойдет максимальное сближение с Землей 36-метрового астероида 2020 PT4. Астероид движется со скоростью 12,6 километра в секунду, или 45 360 километров в час.

В NASA не относят астероид 2020 PT4 в класс потенциально опасных.

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Астероид впервые заметили 13 августа этого года. Он принадлежит к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 738 земных дней или 2,02 земного года.

Стоит ли волноваться

Паниковать точно не стоит. Астероид 2020 PT4 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние – более 1,8 миллиона километров, это в 4,9 раза больше, чем расстояние между Землей и Луной.

Более того, даже если бы этот астероид столкнулся с Землей (хотя очевидно, что этого не случится), то он все равно не представлял бы опасности для планеты. Его влияние было бы похоже на взрыв метеорита над Челябинском в 2013 году.