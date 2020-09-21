Премиальная марка автомобилей Aston Martin вывела гейминг на новый уровень. Теперь поклонники автоспорта смогут гонять по любимым трассам в полной безопасности, и, что самое важное, даже не покидая собственного дома.

Для того чтобы с ветерком прокатиться на машине у себя в квартире, понадобится всего-навсего две вещи: простой вентилятор из ближайшего магазина техники и симулятор за "символическую" цену, сообщает CurvRS.

Интересно Удар по PlayStation: Microsoft покупает разработчика игр Bethesda

Особенности симулятора

Производитель спорткаров и компания Curv Racing Simulators вместе создали AMR-C01 – наверное, самый роскошный из возможных игровых симуляторов. Сиденья от реальной Aston Martin Valkyrie, педали, мультифункциональный руль, огромный изогнутый монитор и компьютер на базе Intel Core i7 и NVIDIA RTX 2080 – все для того, чтобы геймеры могли сполна окунуться в атмосферу гонок.



Автосимулятор AMR-C01



Симулятор создан в сотрудничестве Aston Martin и Curv Racing Simulators

Стандартная игра AMR-C01 – Assetto Corsa, но на симуляторе можно запустить и другие популярные тайтлы вроде iRacing и rFactor2.

Цена

Минимальная стоимость устройства начинается от 5,6 миллиона рублей, но ради приобретения новинки состоятельным геймерам придется поторопиться: всего обещают выпустить лишь 150 экземпляров.