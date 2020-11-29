Американский астронавт NASA Виктор Гловер зафиксировал невероятные кадры Земли из космоса. На видео видно пушистые молочные облака и небесную лазурь.

В настоящее время астронавт находится на борту космического корабля Илона Маска Crew Dragon-1. Об этом Гловер написал на своей странице в твиттере.

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Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю сквозь окно Dragon Resilience,

– написал Гловер.

Кроме того, астронавт заметил, что, к сожалению камера не может передать реальную красоту зрелища.

За несколько часов видео Гловера получило примерно 100 тысяч лайков.

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My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp — Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020

Что известно о Dragon Resilience