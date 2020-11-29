Астронавт NASA снял потрясающий видео Земли с борта Crew Dragon
Американский астронавт NASA Виктор Гловер зафиксировал невероятные кадры Земли из космоса. На видео видно пушистые молочные облака и небесную лазурь.
В настоящее время астронавт находится на борту космического корабля Илона Маска Crew Dragon-1. Об этом Гловер написал на своей странице в твиттере.
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Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю сквозь окно Dragon Resilience,
– написал Гловер.
Кроме того, астронавт заметил, что, к сожалению камера не может передать реальную красоту зрелища.
За несколько часов видео Гловера получило примерно 100 тысяч лайков.
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Что известно о Dragon Resilience
- 16 ноября 2020 года компания SpaceX запустила космический корабль Crew Dragon Resilience.
- На борту находятся 4 астронавтов: Майкл Хопкинс, Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Соити Ногути.
- SpaceX Crew Dragon является самым современным транспортом для путешествия людей на Международную космическую станцию.
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