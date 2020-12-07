Астронавты NASA собрали в космосе первый в истории урожай редиса. Собранные овощи свернули в фольгу и хранят в холодной среде. Планируется, что космический редис прибудет на Землю уже в 2021 году,

Космический редис вырастила астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса Кейт Рубинс. Об этом сообщает NASA. Заметьте Космический аппарат "Хаябуса-2" привез на Землю образцы грунта астероида Рюгу: фото Выращивание различных культур помогает нам определить, какие растения лучше всего развиваются в условиях микрогравитации и смогут обеспечить сбалансированное питание для астронавтов, находящихся (на Международной космической станции – 24 канал) во время длительных миссий,

– говорится в сообщении. Редис вырос на территории Международной космической станции. Всего урожай созрел в орбитральний лаборатории за 27 дней. В космосе собрали первый урожай редиса: смотрите видео