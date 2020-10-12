В 2024 году состоится полет астронавтов на Луну в рамках программы Artemis. Стоимость программы оценивается в 28 миллиардов долларов. Несмотря на то что до старта еще далеко, NASA уже приступило к тестированию скафандров нового поколения.

Испытания новых скафандров проводили будущие астронавты Дрю Фойстел и Дон Петтит в космическом центре Джонсона, сообщает NASA. Это один из первых этапов, позволяет попрактиковаться в прыжках, имитируя условия низкой гравитации. Бассейн с водой сконструирован таким образом, что способен изменять силу тяжести, а его дно покрыто специальным составом, напоминает лунную поверхность.

Не пропустите NASA возвращает человека на Луну: все, что нужно знать о космической программе Artemis

В ходе испытаний астронавты воспользовались различными инструментами, в том числе поставили американский флаг, как это сделал Олдрин в 1969 году.

Астронавты тренируются в новых скафандрах для высадки на Луну / Фото NASA

Особенности нового скафандра

По словам представителей NASA, это первый скафандр, созданный космическим агентством за последние 40 лет. Всего планируется сделать пять защитных костюмов, первый из которых будет готов к декабрю. Он позволит оценить прочность конструкции. Второй пройдет серию испытаний, а третий протестуют на Международной космической станции. Два последних астронавты наденут в 2024 году.

Испытания нового скафандра NASA, видео:

Инженеры отмечают, что их ждет много работы. Для астронавтов нужно создать специальную термобелье, модернизировать портативную систему жизнеобеспечения и реализовать другие цели, чтобы обеспечить все необходимые условия для безопасного пребывания астронавтов на Луне.

Все, что нужно знать о программе Artemis и полет людей на Луну, читайте в нашем материале.