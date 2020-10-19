Месяц назад в сети опубликовали результаты исследований атмосферы Венеры – тогда ученые обнаружили токсичный газ фосфин, который намекает на присутствие живых организмов. Недавно астрономы провели еще одно исследование и открыли другое химическое соединение, которое также свидетельствует в пользу ранее выдвинутой теории "обитаемости" самой горячей планеты в Солнечной системе.

Согласно статье Ариджиты Манны из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии, с помощью метода спектроскопии исследователям удалось обнаружить в атмосфере Венеры глицин. Эта простейшая аминокислота была одной из первых органических молекул, появившихся на Земле. Глицин важен для производства белков и других биологических соединений.

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В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицина из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни,

– отмечает автор исследования.

По словам ученых, открытие может свидетельствовать о существовании ранних форм жизни на Венере. Предполагается, что условия в верхних слоях атмосферы планеты значительно отличаются от сурового климата на ее поверхности и допускают существование микроорганизмов, которые, согласно новой теории, сейчас переживают почти тот же биологический процесс, что и Земля миллиарды лет назад.

Таким образом, это уже второй признак жизни на планете, найденный за последнее время.

В середине сентября астрономы сообщили, что в верхних слоях атмосферы Венеры были обнаружены следы фосфина. Это соединение среди прочего является продуктом жизнедеятельности живых организмов, по крайней мере в такой концентрации, в которой он присутствует в атмосфере планеты.