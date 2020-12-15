Космическая обсерватория SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) 25 лет собирала уникальные кадры Солнца. НАСА объединило их в один видеоролик.

2 декабря космическому аппарату SOHO исполнилось 25 лет. Он был запущен в 1995 году и должен был проработать всего 2 года. Задачей устройства было наблюдение за солнечным ветром и выбросами корональной массы. Но миссия оказалась настолько успешной, что ЕКА и НАСА уже несколько раз продлевали его жизни, пишет Universe Today.

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Что известно

В июне 1998 года, миссия едва не завершилась ии-за маневра космического корабля. Контакт с аппаратом потеряли. Инженеры и научные группы работали три месяца, но все же сумели найти SOHO и продолжить его работу. Все инструменты выдержали экстремальные температуры после отключения электроэнергии. Это была одна из самых драматичных операций по спасению в космосе и, как пишет Universe Today, она уступала только Аполлону 13.

Всего через месяц после того, как аппарат вернулся к работе, все три его стабилизирующие гироскопы вышли из строя. Но команда разработала новое программное обеспечение, которое смогло управлять SOHO без помощи гироскопов, и космический корабль снова полноценно заработал.

Вот некоторые из основных открытий SOHO:

Первые изображения конвективной зоны звезды и структуры солнечных пятен под поверхностью.

Наиболее подробные и точные измерения температурной структуры, внутреннего вращения и газовых потоков внутри Солнца.

Открытие новых динамических солнечных явлений, таких как корональные волны и солнечные торнадо.

Революция в способности прогнозировать космическую погоду благодаря сообщениям о активностях, направленных на Землю, за три дня.

Мониторинг влияния изменений солнечной активности на климат Земли.

На данных SOHO базируются более 6 тысяч научных работ. А теперь, к 25-летию аппарата, ученые смонтировали уникальное видео, где собраны кадры активности Солнца за четверть века.