В 2004 году с помощью телескопа GALEX астрономы открыли туманность, которую видно только в ультрафиолетовом диапазоне. Ее назвали Голубым кольцом. Недавно ученым удалось объяснить образование этой туманности.

Объяснение ученых

Исследователи NASA рассказывают, что центральной звездой галактики является TYC 2597-735-1, которую окружает ультрафиолетовое кольцо. Сама звезда оказалась старой, и термоядерные реакции водорода в ее недрах уже завершились. Однако вокруг нее находится аккреционный диск с падающим на поверхность веществом. Обычно это явление свойственно молодым звездам.

Интересно Ученые обнаружили, что космическое пространство не абсолютно черное, оно может излучать легкое свечение

Звезды Млечного Пути могут находиться в двойных системах. Парные звезды, которые вращаются вокруг друг друга, а при достаточно близком расположении друг к другу они сливаются и одна поглощает другую. При этом спутник теряет свою орбитальную энергию и может выбросить энергию с высокой скоростью.

Ученые предположили, что Голубое кольцо появилось именно так. Галактику наблюдали с помощью двух различных спектрографов на больших телескопах. Наблюдения подтвердили, что туманность образована остатками от слияния двух звезд, которое произошло примерно 5 тысяч лет назад.

Таким образом, наблюдать признаки слияния звезд еще можно. Ученые отмечают, что это первый известный пример наблюдения объединенной звездной системы на таком этапе.

Образование галактики Голубое кольцо, объяснение на видео:

Не пропустите Обсерватории Аресибо больше нет: человечество потеряло крупнейший радиотелескоп на планете

Телескоп GALEX

GALEX использовали в период с 2003 по 2013 год под руководством Лаборатории реактивного движения NASA. Телескоп был разработан для изучения истории звездообразования на большей части Вселенной. Миссия наблюдала как ближний УФ-свет (длины волн которого немного короче видимого), так и дальний УФ-свет. Голубое кольцо излучает только дальний УФ-свет.