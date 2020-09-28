В Солнечной системе есть множество объектов, привлекающих внимание астрономов. Кроме Марса и Луны в их число входит спутник Сатурна – Энцелад. Европейское космическое агентство проинформировало о создании первой глобальной карты ледяной поверхности далекого космического тела.

Энцелад в первую очередь уникален наличием геологической активности, а также богатым водяным шлейфом с мощными ледяными фонтанами в Южной полярной области. Долгое время спутник оставался малоизученным, а совсем недавно Европейское космическое агентство (ESA) создало его подробную карту в инфракрасном спектре, что позволило расширить научные знания о загадочном объекте.

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Что нового узнали ученые

Карта была создана после тщательного анализа данных с космического корабля Casini, который находился на орбите Сатурна в период с 2004 по 2017 год. За это время аппарат 147 раз пролетел мимо Энцелада, из которых 23 – на очень малых высотах. Визуальный и картографический спектрометры собирали важные сведения о температуре и составе поверхности спутника. После завершения миссии исследовательский зонд в ручном режиме сбросили на планету, а информация с его камер стала доступна для широкой общественности только сейчас.

Изображение Энцелада в инфракрасном спектре / Фото ESA

На картинке показаны пять инфракрасных снимков Энцелада: в верхнем ряду – вид спереди, сзади и сторона, обращенная к Сатурну, в нижнем ряду – Северный и Южный полюса.

Итоговые полноцветные изображения получены путем объединения трех ИК-каналов спектрального формирователя, представленных красным, зеленым и синим цветами. Кроме того, были привлечены фотографии миссии Imaging Science Subsystem, также занимающейся изучением Энцелада.

По словам исследователей, поверхность спутника в основном состоит из льда, что затрудняет изучение. В результате привлекли фотометрическую коррекцию, которая позволила больше узнать об Энцеладе. В будущем подобная техника может применяться и к другим ледяным спутникам, а аналогичное инфракрасное картирование будет выполнено миссиями Juice и Europa Clipper, целью которых станет наблюдение за спутниками Юпитера – Европой и Ганимедом.