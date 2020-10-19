О черных дырах до сих пор известно очень мало. Согласно существующим теориям, они имеют огромное гравитационное притяжение. Недавно астрономы зафиксировали, как черная дыра в буквальном смысле поедает звезду, высасывая ее материю.

Звезда AT2019qiz находится в 215 миллионах световых лет от Земли. В какой-то момент она оказалась слишком близко к черной дыре, что запустило целую цепочку впечатляющих событий, сообщает 24 канал.

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Наблюдения длятся уже шесть месяцев, в течение которых звезда становилась все ярче, а затем резко исчезла. Увидеть то, что происходит, крайне сложно, но сделать выводы удалось на основе приливных сбоев, возникающих, когда черная дыра выбрасывает наружу огромное количество энергии.

Поглощение черной дырой звезды AT2019qiz, видео:

По словам исследователей, прежде чем полностью исчезнуть, звезда разрывается на тонкие полоски материала, поглощаемых черной дырой. Дополнительно сообщается, что AT2019qiz раньше имела такую же массу, как Солнце, но за короткий промежуток времени уменьшилась в два раза, а черная дыра, поглотившая ее, оказалась в миллион раз более массивной. При этом скорость, с которой потоки раскаленной пыли и газа вырывались наружу, составили около 10 000 км/с.