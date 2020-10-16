Астрономы показали лучшие астрофотографии 2020 года
Представители Гринвичской обсерватории объявили победителей конкурса астрофотографии, который проводится каждый год, начиная с 2009 года.
На этот раз лучшей признали работу французского фотографа Николя Лефоде, (Nicolas Lefaudeux), он получил главный приз в 10 тысяч фунтов стерлингов. 24 канал собрал все фотографии, которые принимали участие в конкурсе.
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Победитель
Галактика Андромеды / Фото Николя Лефонде
На фото Николя Лефонде специально размыл края изображения для того, чтобы визуально приблизить галактику Андромеды. Именно это фото признали абсолютным победителем конкурса.
Лидеры в других номинациях
"Небо" / Фото Томас Каст
"Наше Солнце" / Фото Александры Гарт
"Наша Луна" / Фото Алана Поула
"Полярное сияние" / Фото Николаса Роммельта
"Планеты, кометы и астероиды" / Фото Лукаша Суджка
"Люди и космос" / Фото Рафаеля Шмаля
"Звезды и туманности" / Фото Питера Уорда
"Лучший дебют" / Фото Бенса Тота
"Лучшее инновационное фото" / Фото Джули Хилл
"Юность" / Фото Алисы Фок-Ганг