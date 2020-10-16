Представители Гринвичской обсерватории объявили победителей конкурса астрофотографии, который проводится каждый год, начиная с 2009 года.

На этот раз лучшей признали работу французского фотографа Николя Лефоде, (Nicolas Lefaudeux), он получил главный приз в 10 тысяч фунтов стерлингов. 24 канал собрал все фотографии, которые принимали участие в конкурсе.

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Победитель



Галактика Андромеды / Фото Николя Лефонде

На фото Николя Лефонде специально размыл края изображения для того, чтобы визуально приблизить галактику Андромеды. Именно это фото признали абсолютным победителем конкурса.

Лидеры в других номинациях



"Небо" / Фото Томас Каст



"Наше Солнце" / Фото Александры Гарт



"Наша Луна" / Фото Алана Поула



"Полярное сияние" / Фото Николаса Роммельта



"Планеты, кометы и астероиды" / Фото Лукаша Суджка



"Люди и космос" / Фото Рафаеля Шмаля



"Звезды и туманности" / Фото Питера Уорда



"Лучший дебют" / Фото Бенса Тота



"Лучшее инновационное фото" / Фото Джули Хилл



"Юность" / Фото Алисы Фок-Ганг