Астрономы показали снимок фотосферы Солнца, на котором видно темное пятно. На сегодняшний день это самое четкое фото поверхности звезды.

Астрономы опубликовали самое четкое из до сих пор сделанных изображение солнечного пятна, полученное наземным солнечным телескопом DKIST. О результатах сообщается на сайте обсерватории.

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Что известно

Оптический телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенный на Гавайях и оснащенный 4,24-метровым главным зеркалом и системой адаптивной оптики, является самым совершенным на сегодняшний день наземным солнечным телескопом. В декабре 2019 года DKIST начал работать и смог получить самое подробное изображение фотосферы Солнца. Теперь ученые опубликовали изображение солнечного пятна AR 2757, которое было получено телескопом в оптическом диапазоне 28 января 2020 года, на этапе ввода в эксплуатацию.



Самое четкое изображение Солнца / Фото nso.edu

Размер пятна оценивается в 16 тысяч километров, наиболее мелкие структуры, которые можно различить на картинке, имеют размеры до 20 километров. Само пятно кажется темным из-за того, что плазма в нем холоднее, чем в соседних областях.