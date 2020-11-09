Туманность Череп известна астрономам уже более двух столетий. Долгое время научное сообщество не могло как следует рассмотреть звезды, входящих в ее состав. И только совсем недавно с помощью Очень Большого Телескопа было создано первое цветное изображение загадочного объекта.

Туманность Череп, известная как объект NGC 246, находится от Земли на расстоянии 1600 световых лет в южном созвездии Кита, сообщает 24 канал.

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Информация о галактике Череп

Галактика образовалась в момент, когда одна из звезд превратилась в белого карлика, который теперь находится в самом центре туманности. Что интересно, рядом с двумя яркими звездами в центре находится еще одна – красный карлик, но его видно только при определенных условиях.

Совсем недавно астрономы Европейской южной обсерватории смогли получить подробные цветные изображения NGC 246. Для этого был задействован инструмент FORS 2 на Очень Большом Телескопе, что позволило сделать выводы о расположении объектов внутри туманности. Как оказалось, два красных и белых карлика вращаются вокруг друг друга, в то время как внешние звезды вращаются вокруг двух других на расстоянии примерно в 1900 раз большей, чем та, что разделяет Землю и Солнце.

Детали о галактике NGC 246, видео:

По словам исследователей, наблюдая за светом, который излучают отдельные элементы, можно определить химический и структурный состав туманности. В этом случае есть возможность сделать выводы о том, богата или бедна NGC 246 водородом (красный цвет) и кислородом (голубым).