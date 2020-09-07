За годы работы космический телескоп "Хаббл" сделал множество важных открытий. Недавно он сделал уникальное фото: на нем изображена длинная лента, тянущаяся на расстояние 60 световых лет и представляющая собой остатки сверхновой.

В конце своего жизненного цикла многие звезды превращаются в сверхновые. Это неизбежно ведет к масштабному взрыву, отголоски которого распространяются на миллионы световых лет, рассказывает NASA.

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На изображении, сделанном орбитальным телескопом "Хаббл", можно рассмотреть остатки сверхновой. Вероятно, она взорвалась 10-20 тысяч лет назад в северной части созвездии Лебедя.

Фрагмент взрывной волны, запечатленный на фото, выглядит как большая лента, расположенная на расстоянии 2400 световых лет от Земли. NASA сообщает, что она покрывает расстояние в 36 раз большее, чем занимает полная Луна на небе.



Лента следа сверхновой

По мнению астрономов, звезда была в 20 раз больше Солнца, а за тысячи лет после взрыва сверхновой материал высокой и низкой плотности разнесся на 60 световых лет.

Исследователи рассказывают, что вещество, которое вырвалось в межзвездное пространство, смешанное с газами и пылью, привело к появлению такого необычного явления, изображенного на снимке.