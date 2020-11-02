Спутник Юпитера Ио уже давно вызывает интерес научного сообщества. Считается, что он отличается повышенной вулканической активностью, однако до недавнего времени доказательства этого были исключительно теоретические. Совсем недавно астрономы смогли детально изучить этот вопрос, выяснив, из чего состоит атмосфера спутника.

По словам астрономов, Ио отличается очень тонкой атмосферой в несколько миллиардов раз менее плотной чем земная. Что интересно, именно эта особенность поможет в будущем исследователям понять, что происходит в недрах спутника. Проникнуть в тайны Ио помог комплекс радиотелескопов, расположенный в чилийской пустыне Атакама (ALMA), сообщает SlashGear.

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Детали исследования

В ходе изучения новых изображений было доказано, что на поверхности Ио находится более 400 действующих вулканов. Они извергают серные газы, которые придают спутнику сразу же после замерзания желто-белый-оранжево-красный цвет. Поскольку известно, что в атмосфере Ио преобладает газообразный диоксид серы, исследователи хотят выяснить, стало ли это причиной вулканической активности или переходом из твердого состояния в газообразное.

Вулканическая активность на спутнике Юпитера Ио, видео:

Как оказалось, когда спутник находится в тени Юпитера, сернистый газ замерзает и конденсируется на поверхности. Одновременно с этим из-за вулканической активности образуется диоксид серы. Астрономам удалось впервые увидеть шлейфы двуокиси серы и оксида серы, поднимающейся из вулканов.

Оказалось, что вулканы генерируют от 30 до 50 процентов атмосферы Ио. Также был обнаружен хлорид калия, позволяющий сделать вывод о разном наполнении резервуаров магмы внутри спутника.